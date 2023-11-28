محافظ أسيوط: محطة صرف صحي عرب المدابغ الجديدة تكلفت 500 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية الجديدة بعرب المدابغ التابعة لمركز أسيوط، والتي تم الانتهاء من إنشائها ودخولها الخدمة بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه، وأشرف على تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف متر مكعب/ يوم لخدمة تصرفات مدينة أسيوط و4 قرى جنوب مركز أسيوط.

يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات التنموية والخدمية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محطة المعالجة الثلاثية

وتفقد محافظ أسيوط أقسام محطة المعالجة الثلاثية، حيث تفقد الأحواض ومبنى ضواغط الهواء ومبنى المحولات، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن المحطة التي تم تنفيذها على مساحة 27 فدانا بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 60 ألف متر معكب/يوم لخدمة تصرفات مدينة أسيوط و4 قرى جنوب مركز أسيوط وهي (أولاد إبراهيم - أولاد علي - المطيعة - قرقارص) وتخدم حوالي 350 ألف نسمة.

تصرفات المياه

كما استمع من المهندس صابر عبدالرؤوف عن مراحل مرور تصرفات المياه داخل المحطة، بدءًا من مدخل المصافي ثم المرور على 2 حوض تهوية و2 حوض للترسيب و4 مرشحات رملية وصولًا إلى أحواض مزج الكلور.