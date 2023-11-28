أسيوط تستعد لمواجهة الأزمات بإقامة معسكر إيواء عاجل في الحديقة الدولية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نموذجا مصغرا لمعسكر الإيواء العاجل، والذي نفذته مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبعض الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصري بالحديقة الدولية، وذلك بقرية بني غالب التابعة لمركز ومدينة أسيوط، كمحاكاة عملية في حالة وقوع كوارث أو أزمات.

القطاع السكني

وتجول محافظ أسيوط داخل معسكر الإيواء الذي يتكون من 36 خيمة، ويستوعب 25 أسرة، بواقع 100 فردًا، واستمع إلى شرح من مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وهناء مختار مدير إدارة الضمان والإغاثة، عن أقسام المعسكر الذي يضم 3 قطاعات، منها القطاع الإداري والقطاع السكني والقطاع الخدمي، والذي تم تجهيزه بكافة مهام الإغاثة والمساعدات والأسرة والبطاطين والمراتب والوسائد، ويضم سيارتي إسعاف وخيام للخدمات الصحية وصيدلية وخيام تعليمية، إضافة إلى وجود مطبخ متكامل لإعداد الطعام للمقيمين بالمعسكر، ومطعما ومسجدا وكنيسة وحمامات متنقلة مجهزة على أعلى مستوى وغيرها من كل الاحتياجات اللازمة للأسر المتضررة من إحدى الكوارث الطبيعية (الافتراضية) التي من المحتمل حدوثها بنطاق المحافظة.

عروض فنية ورياضية

وبدأت الجولة بالاستماع إلى بعض العروض الفنية والرياضية لشباب الجوالة والكشافة التابعين لمديرية الشباب والرياضة، والرائدات الريفيات التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي، والتي نالت استحسان الحضور وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية معهم.