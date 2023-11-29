سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-11-2023 في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-11-2023 استقرارا في البنوك، ليسجل متوسط سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم، داخل البنك المركزي المصري 33.72 للشراء و33.87 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الیورو اليوم في البنك الأھلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات داخل البنك الأھلي المصري 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر الیورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في بنك مصر 33.03 جنيه للبيع و32.88 جنيه للشراء.

سعر الیورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الیورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 32.96 جنيه شراء أما سعر البيع 33.12 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وعن سعر اليورو اليوم ببداية تعاملات اليوم الأربعاء بلغ 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع في بنك القاهرة.