الرئيس السيسي: القطاع المصرفي لعب دورا كبيرا في السنوات الماضية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القطاع المصرفي لعب دورا كبيرا وعظيما في السنوات الماضية، موضحا: «دي بلدنا كلنا مع بعض وكلنا لازم نجري ونبنيها».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «قلنا كلاما كثيرا في مؤتمر حكاية وطن، والهدف منه هو أن نعرف مع بعضنا لأن الناس عاوزة تعرف إحنا بنقول إيه».

وتابع: «البلد دي مش بلد حد لوحده، دي بلدنا كلنا، والحفاظ عليها في رقبتنا كلنا، هنسيب إيه للأطفال والأجيال القادمة؟!».