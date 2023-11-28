سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023، بالبنوك المصرية، ويبلغ سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء و30.95 للبيع، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في بنك القاهرة على 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.