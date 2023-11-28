هبوط جديد في سعر طن الأسمنت اليوم 28-11-2023

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في مصر، تراجعًا خلال منتصف التعاملات إذ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2263 جنيها، وتراجع بنحو 47 جنيهًا مقارنة مع الأسعار في بداية التعاملات الصباحية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وهي أسعار المصانع والشركات يضاف إليها هامش الربح وتكلفة النقل.

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر أسمنت حلوان 2200 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المسلح 2220 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 2060 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2060 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2190 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2200 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت السويدي 2250 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2200 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 2180 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 2180 جنيها للطن.