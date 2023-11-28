باستثمارات 80 مليون جنيه.. محافظ السويس يشهد وضع حجر أساس منطقة موانئ دبي اللوجستية

شهد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأورس مول، المدير الإقليمي لمجموعة موانئ دبي الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة في منطقة السخنة المتكاملة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

أهمية الانتهاء من المرحلة الأولي للمشروع

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أهمية الانتهاء من سرعة إقامة هذا المشروع على المساحة المحددة كمرحلة أولى وإضافة مراحل جديدة أخرى في الفترات القادمة لخدمة المنطقة، مؤكدا ضرورة تعيين أبناء محافظة السويس في هذا المشروع.

وأشار محافظ السويس إلى أننا نشجع الاستثمار الجاد الذي يزيد من الدخل القومي ويوفر فرص عمل للشباب ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

المنطقة الاقتصادية ستكون مركز ا إقليمياً

وقال وليد جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف في رؤيتها الاستراتيجية لأن تصبح مركزًا إقليميًّا لتقديم الخدمات المختلفة خاصةً اللوجستية من خلال إنشاء مناطق ومستودعات لوجستية والمضي قدمًا في أعمال التطوير بالموانئ وتكامل الأدوار فيما بينها؛ لتعزيز مقومات المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تقدم دعمها الكامل لشركاء نجاحها وتطمح لوجود العديد من المناطق اللوجستية المماثلة.

رئيس موانئ دبي

أكد السيد أورس مول، أن موانئ دبي العالمية السخنة تسعد بشراكتها الطويلة مع المنطقة الاقتصادية في مختلف المشروعات خاصةً في ميناء السخنة وما به من محطات وأرصفة، تسعى من خلاله لتقديم خدمة مميزة خاصة في ظل أعمال التطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية بالميناء التي سمحت بدورها باستقبال مختلف أنواع وأجيال السفن مثل سفن دحرجة السيارات وسفن الصب الجاف والسائل، والبضائع العامة، وحتى السفن السياحية، ومؤكدًا على علي تضافر الجهود مع المنطقة الاقتصادية لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات 50 مليون دولار بنهاية عام 2024 وإجمالي تكلفة المشروع 80 مليون دولار عند تنفيذ المرحلة الثانية.