«شعبة المستوردين»: لم نصدر تصريحات بشأن العلاقات المصرية الخليجية

أكدت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أنه لا يوجد من يمثلها في وسائل الإعلام وكافة المنصات الاعلامية المختلفة سوي رئيسها عماد قناوي، نافية بشكل قاطع ما أثير خلال الساعات الاخيرة بشأن العلاقات المصرية السعودية والعلاقات المصرية بالأشقاء العرب بشكل عام.

غرفة القاهرة التجارية

وأكدت الشعبة في خطاب رسمي موجه إلى مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس أيمن العشري أن أحمد شيحة الذي أدلى بتصريحات إعلامية مغلوطة بشأن العلاقات المصرية السعودية والخليجية أنه لا ينتمي لعضوية مجلس إدارة شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية.

وأكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن تصريحات أحمد شيحة لا تعتمد على اي بيانات رسمية، والحوار في مجمله مغلوط ويحتاج إلى التدقيق والمراجعة، خاصة أن الأشقاء العرب شركاء أساسيون في الاقتصاد المصري.

عمق ومتانة العلاقات المصرية الخليجية

وطالب قناوي وسائل الإعلام بكافة أنواعها تحري الدقة في استضافة وأخذ تصريحات من أعضاء غير ذي صفة والرجوع إلى الغرفة التجارية ورئيسها لكي يكون التصريح مسؤولا ويخرج من مسؤول.

وشدد قناوي على عمق ومتانة العلاقات المصرية الخليجية وأنها لا تتأثر بأي أحاديث فردية.