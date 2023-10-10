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«شعبة المستوردين»: الحكومة تتكاتف مع الغرف التجارية لتخفيض الأسعار

كتب:

حسن سمير
11:54 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
المهندس متى بشاي

المهندس متى بشاي

علق المهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار وزير المالية بتعليق مصاريف الجمارك على مستلزمات المصانع والخامات، موضحا أن الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر تعمل على تخفيض أسعار السلع. 

 وتابع رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال لقاء له في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر شاشة «الحياة»: «تكلفة البضائع التي خرجت من الجمارك من شهر يناير 2023 حتى سبتمبر الماضي نحو 55 مليار جنيه، ونصف هذا الرقم يخص المواد الخام ومستلزمات المصانع».

وتابع: «نستورد فول وعدس بنسب قليلة ومكونات الألبان لها شق كبير مستورد بالإضافة إلى المكرونة والقمح»، وكان هناك مشكلة في أحد المصانع المنتجة للألبان بأن هناك عمل متراكم بالمواني بسبب نقص الأموال، لافتًا إلى أن الحكومة تتكاتف مع الغرف التجارية والاتحاد العام لتخفيض الأسعار عن كاهل المواطن».

 

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