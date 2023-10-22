شعبة المستوردين: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل واضحة للعالم

أكد خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تأييده الرؤية المصرية، التي عرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام قمة القاهرة للسلام 2023، لمناقشة وقف التصعيد في قطاع غزة، وبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وأكد عضو شعبة المستوردين أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل شديدة اللهجة وحاسمة، تجاه مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية.

احتواء الأزمة الفلسطينية

وعبر «الدجوي» عن ثقته في قدرة مصر على احتواء الأزمة الفلسطينية، لاسيما بعد قمة القاهرة للسلام، والتي شارك فيها عدد من القادة والزعماء على مستوى العالم.

وأكد عضو شعبة المستوردين أن الكلمة التي افتتح بها الرئيس السيسي قمة القاهرة للسلام، جاءت جامعة وشاملة، حيث وضعت العالم أمام مسؤولياته في أهمية مواجهة التجاوزات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وتجويع وتهجير قسري.

موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف أن الرئيس أشار في كلمته إلى صمت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية، وهو ما يعد إهدارا واضحا للقيم الإنسانية، ويكشف ازدواجية التعامل في ملف حقوق الإنسان.

وجدد تأكيده على موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة، والتأكيد على أنه لا حل للأزمة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد خالد الدجوي بجهود الدبلوماسية المصرية وتحركات القيادة السياسية والتي أسفرت عن فتح معبر رفح البري، لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.