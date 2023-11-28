5 آلاف كوبون سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية من البنك الزراعي بقنا

شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، استلام مديرية التضامن الاجتماعي لعدد 5000 كوبون مساعدات غذائية بقيمة 200 جنيها للكوبون الواحد بإجمالى مليون جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصرى، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً بمحافظة قنا بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بحيث يتم صرفها من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية.

جاء ذلك بحضور إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعى المصري بقنا وعلاء سليمان مدير العلاقات العامة بالبنك الزراعي في قنا.

ومن جانبه أشاد نائب محافظ قنا، بمبادرة البنك الزراعي المصري ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة إحتياجات الحياة تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة البنك الزراعي

وأضاف عمر أن البنك الزراعي المصري بصدد تقديم عدد من الأجهزة الكهربائية بواقع (50 ثلاجة، 50 غسالة، 50 بوتاجاز) لدعم الفتيات المقبلات علي الزواج من الاسر الاكثر احتياجا بمحافظة قنا.

البنك الزراعي المصري

كما أثنى إبراهيم عطى، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعي والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، في كل مجالات التنمية، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين، ومساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، معربًا عن أمله في تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الإجتماعي ، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر إحتياجاً.

تضامن قنا

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في قنا، أنه سيتم توزيع كوبونات المواد الغذائية طبقاً لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.