نائب محافظ قنا يشهد فعاليات الجلسة الحوارية لمناقشة المبادرات المجتمعية

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، فعاليات الجلسة الحوارية لمناقشة المبادرات المجتمعية التي تنفذ حاليا ضمن مشروع «ابنتي الغالية»، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، والتي نظمتهما هيئة كوبتك اورفانز.

24 مبادرة اجتماعية

وأوضح نائب محافظ قنا، أن المبادرات المجتمعية التي تنفذ حاليا بواسطة هيئة كوبتك اورفانز، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة بالمحافظة، شملت 24 مبادرة مجتمعية ترتكز على 4 محاور رئيسية يأتي في مقدمتها محور التعليم والذي يهتم برفع وعي الفتيات بأهمية التعليم كمفتاح للتمكين، وثانيا محور البناء النفسي والوجداني ويهتم برفع وعي الفتيات بحقوقهن وإمدادهن بالأدوات اللازمة لحماية أنفسهن من انتهاك هذه الحقوق، والتعبير عن الذات أثناء اتخاذهن قرارات بشأن حياتهن الخاصة، بينما يهتم المحور الثالث بالتعايش السلمي وقبول الآخر.

وجاء في بيان محافظة قنا، أن المحور الرابع يعتمد على التطوع وقيادة المرأة للمبادرات المجتمعية، حيث يتم تمكين الفتيات من القيادة والمشاركة المدنية الفعالة، بالإضافة إلى تدريبهن على تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تعالج القضايا والاحتياجات المحلية، موصيا ببذل المزيد من الترويج للأفكار الإيجابية التي تتبناها المبادرة المجتمعية ونشرها عبر وسائل التصال المختلفة.

مشروع ابنتي الغالية

ومن جانبها أوضحت سلوى يوسف، مديرة المشروع بقنا، أن مشروع «ابنتي الغالية» يعمل على توفير الفرصة للفتيات المشتركات من خلفيات اجتماعية مختلفة لمعايشة تجربة العمل معا في محبة وسلام وبروح الفريق، مما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي، حيث بلغ عدد الجمعيات التي اشتركت في التنفيذ 66 جمعية تمثل 12 محافظة، ليصل عدد المستفيدات حتى الآن إلى 12600 فتاة.

كما أكدت أن المشروع في دورته الحالية ينفذ من خلال 6 جمعيات شريكة، سيتم من خلالها زراعة 600 شجرة في 5 مراكز وهي «قنا - فرشوط - نقادة - دشنا - قوص».