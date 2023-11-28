العاهل الأردني: نرفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إنه على المجتمع الدولي تعزيز دعم «أونروا»، فإضعافها أو توقفها سيفاقم الكارثة الإنسانية بغزة، وسيكون له عواقب وخيمة على الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

مستمرون بالعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية

وأضاف: «مستمرون بالعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس».

وتابع: «مستمرون في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية».

واستكمل: «تكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع أونروا لضمان تقديم المساعدات في غزة وفي كل مناطق عملياتها».

وتابع: «نرفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة».

وأشار إلى أنه على العالم بأسره التحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين والمستشفيات وإلزام إسرائيل بفك الحصار وضمان إيصال المساعدات دون انقطاع، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

نرفض أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة

وأردف: «نرفض أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وحرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها».