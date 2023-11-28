إشادة دولية بجهود مصر في مكافحة الجريمة المنظمة: تقدم مساعدات كثيرة لمواجهتها

انطلقت فعاليات اجتماع مركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، والذي يهدف التنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة.

ويضم المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة 12 عضوا، وهم: مصر، السودان، جنوب السودان، الصومال، جيبوتي، إثيبويا، كينيا، أوغندا، تشاد، اليمن، جمهورية الكونغو، بوروندي.

من جانبه، ثمن هيرفي جاميت مدير مركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، الجهود المصرية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية.

وقال جاميت، إن مصر تقدم مساعدات كثيرة في برنامج مكافحة الجريمة المنظمة، وسبق لها وأن استضافت اجتماعات ودورات عدة لتدريب الكوادر من الدول الأفريقية على أنظمة وبرامج مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر.

وشدد جاميت خلال كلمته على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في المركز لأن هذا يسهل من عملية مكافحة الجريمة المنظمة.

وأشار إلى أن المركز الإقليمي تابع للاتحاد الإفريقي ويتم تمويله من الاتحاد الأوروبي بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لصالح الدول الأعضاء وهو ما يتطلب من الجميع التضافر من أجل بذل الجهود في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية التنسيق المعلوماتي بين الشرطة الدولية «الإنتربول»، ونظيرتها الإفريقية «الأفريبول»، بما يعزز من وسائل مكافحة والحد من انتشار الجريمة المنظمة.

فيما استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الجهود المصرية للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية، وأساليب التنسيق بين المؤسسات الوطنية لتعزيز التعاون الداخلي في هذا المجال.

تبادل المعلومات بين الدول المشاركة

وقالت السفيرة نائلة جبر، إن وجود هذا الاجتماع في مصر يساعد على تبادل المعلومات بين الدول المشاركة من أجل تعزيز ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأكدت «جبر»، على أهمية دور الجهات المعنية في مصر في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، وضبط الحدود المصرية، لافتة أن هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة في مصر يعطي قوة وزخم سيكون له دور كبير في مواجهة الجريمة المنظمة.

وتابعت: نأمل من هذا الاجتماع النظر الى المستقبل لتحقيق نجاحات اكبر لإيقاف هذه الجرائم .

وعن دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أكدت انها تملك خريطة للمحافظات الأكثر خروجا للهجرة غير الشرعية وحاليا يتم تحديثها من خلال برنامج بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يكون داعما لرصد كل ما هو جديد لمسالة الهجرة غير الشرعية من وإلى مصر، وبكل تأكيد سيكون هذا داعما في عملية التوعية والتنمية.

منع الهجرة غير الشرعية

وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى أن هناك أنشطة كثيرة في مسألة الاتجار بالبشر، ولا سيما بروتوكول التعاون مع اتحاد الجمعيات الاهلية من خلال الزيارات للمحافظات للتوعية من المخاطر ومستمرين في هذا المجال لعقد مزيد من الاجتماعات في القرى.

يذكر أن هذا هو الاجتماع الأول لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة في القاهرة، إذ سبق وجرى تنظيمه في إثيوبيا وكينيا.