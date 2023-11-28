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وزير الإسكان يختتم جولته في الشيخ زايد وأكتوبر بتفقد محطة مياه الشرب

كتب:

أيمن حمزة
06:55 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التي استمرت طوال اليوم بمدينتي الشيخ زايد وأكتوبر، بتفقد المأخد المغذي لمحطة تنقية مياه الشرب بـ6 أكتوبر، والواقع بمنطقة العياط، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بعنابر طلمبات المأخذ، وكذا موقع المأخذ على نهر النيل، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن موقف العمل بالمأخذ، إذ تبلغ طاقته التصميمية 1.6 مليون متر مكعب يوميا، ويتم التحكم فيه إلكترونيا من خلال منظومة الإسكادا، ومقسم إلى 4 مراحل كل مرحلة بطاقة 400 ألف متر مكعب يوميا، وتم تشغيل مرحلتين، وجار تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأخريين، والأعمال الكهروميكانيكية لإحداهما، ويتم نقل المياه إلى المحطة من خلال 3 خطوط ناقلة بقطر 2200 ملليمتر.

الوزير يوجه بعمل أسوار حول المأخذ

ووجّه الوزير، بعمل أسوار حول المأخذ، وتركيب كاميرات المراقبة لحماية المأخذ ومنع الدخول إليه إلا للعاملين فقط، كما أكد ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على الطلمبات والمعدات، وإطالة عمرها الافتراضي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.