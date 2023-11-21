القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية في الشيخ زايد

ألقت مباحث الشيخ زايد ثانٍ بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بلاغا من الأهالي بحوزة عاطلين للأسلحة النارية.

وعلى الفور أجرى المقدم كريم سمير رئيس المباحث التحريات اللازمة عنهما، ألقي القبض على «ح م» عاطل، 30 سنة، وبحوزته بندقية آلى، وخزينة بداخلها 10 طلقات من ذات العيار وهاتف، و«ف س»، 25 سنة، عاطل وبحوزته بندقية آلى وخزينة بها 10 طلقات من ذات العيار، وهاتف محمول، وألقي القبض عليهما وبمواجهتهما أمام اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اعترفا بحيازتهما للمضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.