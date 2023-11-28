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وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر

كتب:

أيمن حمزة
04:34 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
وزير الإسكان يتفقد مشروعات المياه بمدينة الشيخ زايد

وزير الإسكان يتفقد مشروعات المياه بمدينة الشيخ زايد

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، بطاقة تصميمية إجمالية 1.6 مليون م3 يومياً، ويرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.

منظومة كاميرات مراقبة بمحطات مياه الشرب

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتركيب منظومة كاميرات مراقبة بمحطات مياه الشرب، والمآخذ المغذية لها، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي، وربط تلك المنظومة بأجهزة المدن الجديدة، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل متابعة سير العمل بمكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الساعة، والاطمئنان على سيرها بأفضل شكل ممكن.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، مراحل محطة تنقية المياه بمدينة 6 أكتوبر، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، ومسئولى المحطة، والذين أوضحوا أن المحطة تتكون من 4 مراحل، بطاقة 400 ألف م3 لكل مرحلة، حيث تم تنفيذ مرحلتين، وجار تنفيذ مرحلة أخرى، بجانب التخطيط لتنفيذ مرحلة رابعة مستقبلاً طبقاً للاحتياج، كما اطمأن على سير العمل في مختلف مراحل تنقية مياه الشرب، والسحب الدوري للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزى للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة.

وزبر الإسكان يتفقد معدات المياه وجاهزيتها لموسم الشتاء

وخلال جولته التفقدية بالمحطة، تابع الدكتور عاصم الجزار، الاصطفاف الذى أعده جهاز مدينة 6 أكتوبر للمعدات والعمال بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار إستعدادات جهاز المدينة، لسقوط مياه الأمطار، بموسم الشتاء المقبل، حيث وجه الوزير، جهاز المدينة بالعمل على تنفيذ الحلول غير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار أسوة بما تم تنفيذه بمدينة القاهرة الجديدة.

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