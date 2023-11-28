رئيس أركان إسرائيل: الجيش والمخابرات فشلوا في توقع 7 أكتوبر.. والنتائج كانت قاسية

اعترف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، هرتسي هاليفي، أن الجيش الإسرائيلي والاستخبارات فشلوا في أحداث 7 أكتوبر وستكون تحقيقات حاسمة وعميقة بعد انتهاء القتال، مبينا أن النتائج كانت قاسية على إسرائيل وجيشها منذ يوم 7 أكتوبر الماضي عند تنفيذ فصائل المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى».

نية الجيش الاستمرار في قصف غزة

وأضاف بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أنه تم حتى الآن إعادة 76 محتجزا إلى منازلهم. لكن هنالك أطفال وفتيات ونساء ومدنيون، وجنديات وجنود لدى فصائل المقاومة، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في قصف قطاع غزة بعد انتهاء أيام الهدنة المبرمة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

استشهاد 15 ألف فلسطيني

واستشهد 15 ألف فلسطيني حتى الآن خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وبدأت الهدنة الجمعة الماضية في ظل محاولة من مختلف الأطراف لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.