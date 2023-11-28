بنك إسرائيل: نفقات الاحتلال على الحرب تصل إلى 53 مليار دولار

منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، دخلت دولة الاحتلال دوامة من الخسائر الاقتصادية الكبرى، وعانت من خسائر كبيرة في العديد من المجالات، منها سوق الأعمال والسياحة، وأمس، أعلن بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75%.

وتوقع بنك إسرائيل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في عامي 2023 و2024، وذلك بالمقارنة مع التوقعات الأولية التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.3% العام الجاري ونمو بنسبة 2.8% العام المقبل، بحسب صحيفة «كاليكالست» الإسرائيلية المتخصصة في الاقتصاد.

تكاليف ميزانية الحرب تصل إلى 53 مليار دولار

وأشارت التوقعات أن نفقات حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الحرب ستصل إلى 163 مليار شيكل، أي، بينما من المتوقع أن تصل تكاليف ميزانية الحرب، النفقات وخسارة الدخل إلى 198 مليار شيكل، أي ما يعادل 53 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 حوالي 63% و66% على التوالي.