بايدن يحذر السلطات الإسرائيلية بشأن الحرب في غزة

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولون أمريكيون كبار آخرون إسرائيل من أن هجومها المخطط له في جنوب غزة يجب أن يتجنب النزوح الجماعي الناجم عن قصفها للشمال، بحسب ما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».

حماية المدنيين الغزيين

وسيضغط وزير الخارجية أنتوني بلينكين، من أجل حماية المدنيين الغزيين ويدعو إلى تسليم المزيد من المساعدات إلى القطاع خلال زيارة متوقعة لإسرائيل والضفة الغربية والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، وفقًا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية.

وقال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن البيت الأبيض أبلغ إسرائيل أن تكرار حجم قصفها في شمال غزة، يقوم بدفع متوقع إلى جنوب غزة بمجرد انتهاء القتال مؤخرًا ما سيؤدي إلى أزمة تتجاوز قدرة أي شبكة دعم إنساني، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

الأمم المتحدة القتال يؤدي لنزوح معظم سكان غزة

وفى سياق منفصل، قالت الأمم المتحدة إن القتال أدى بالفعل إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وهذه التصريحات هي أقوى تحذير لإدارة بايدن للمسؤولين الإسرائيليين حتى الآن بشأن المرحلة التالية من عمليتهم العسكرية، وكان البيت الأبيض حريصًا على القول إنه لا يملي كيف تدير قوات الاحتلال إسرائيل عملياتها العسكرية، لكن الرئيس بايدن وكبار موظفيه أصبحوا أكثر صراحة مع اندلاع الأزمة الإنسانية.

وكما يأتون في الوقت الذي قال فيه مسؤولو الإدارة الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة القضايا الدبلوماسية الحساسة، وإنهم يكثفون المساعدات الإنسانية خلال وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، وأعربوا عن تفاؤلهم بأن المساعدات يمكن أن تستمر حتى عندما يستأنف القتال.

العمليات العسكرية القادمة يجب ألا تعيق تدفق الطاقة والمياه

ومن بين أمور أخرى، أخبر المسؤولون الأمريكيون الإسرائيليين، أن أي عمليات عسكرية قادمة يجب ألا تعيق تدفق الطاقة والمياه أو تعيق عمل المواقع الإنسانية مثل المستشفيات والملاجئ التي تدعمها الأمم المتحدة في جنوب ووسط غزة.