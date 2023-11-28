«الصحة العالمية»: 170 ألف حالة التهاب رئوي ونزلة معوية في غزة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّ توقف مستشفيات غزة عن العمل أحدث هشاشة كبيرة في النظام الصحي، أدت إلى وجود نحو 100 ألف حالة التهاب رئوي، و70 ألف حالة نزلة معوية وأكثر من 37 ألف حالة التهابات جلدية في غزة.

مليونا نازح في قطاع غزة بلا مأوى

وأضاف المنظري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نحو مليوني نازح في قطاع غزة بلا مأوى جراء تدمير بيوتهم، و500 ألف امرأة حامل وطفل في غزة يحتاجون إلى تدخل سريع من أجل التغذية العلاجية والوقائية، ونحو 7 آلاف طفل في قطاع غزة يعانون الهزال.

9 مستشفيات تعمل بطاقة جزئية

وأكد أن 9 مستشفيات فقط من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بطاقة جزئية، تخطت طاقتها الاستيعابية، وعدد كبير من الأطفال في غزة تعرضوا لحروق وبتر الأطراف وتجرى لهم عمليات جراحية في ظروف صعبة.

وأوضح أن 225 ألفا في غزة يحتاجون إلى أدوية أمراض الضغط، ونحو 45 ألفا يعانون أمراض الربو والقلب.