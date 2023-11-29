جودى إيهاب تحقق المركز الأول ببطولة المدارس وبرونزية بطولة الإسكندرية

حققت لاعبة الكاراتية جودى إيهاب، المركز الأول في بطولة الإسكندرية للمدارس بلعبة الكاراتية، كما حصلت على الميدالية البرونزية ببطولة الإسكندرية للكاراتية وتلعب جودى بنادى ماريا العام وتحلم بالحصول على بطولة الجمهورية للكاراتيه ليكون بداية طريقها العالمية، كما حقق زملاؤها فى الفريق مراكز متقدمة فى نفس البطولة وتأهلوا إلى بطولة الجمهورية ومنهم من تم اختياره للمنتخب القومى.

طموح ونجاح

ويقول الكابتن إيهاب نصر المدير الفني لنادى ماريا العام للكاراتيه، لـ«الوطن»، إن لاعبيه يتميزون بحب الانتصار والطموح لتحقيق البطولات وعن نتائج الفريق ببطولة الإسكندرية للكاراتيه، يشير نصر إلى أنه فاز البطل عبد الرحمن مرسي بالمركز الثاني في بطولة الجمهورية والانضمام لمنتخب مصر القومي، كما تأهل 2 من أبطال نادي ماريا العام للمشاركة في تصفيات منتخب مصر القومي استعدادا لبطولة العالم إيطاليا 2024، وبطولة الدوري العالمي دبى 2024 وهم أحمد وليد، عبد الرحمن محمد أحمد.

التأهل لبطولة الجمهورية

وأوضح نصر أن اللاعبة جودى إيهاب استطاعت اللعب في بطولتين فى وقت واحد، حيث شاركت في بطولة المدارس للكاراتيه، وحققت المركز الأول، وفي بطولة الإسكندرية حصلت على الميدالية البرونزية، كما فاز أبطال النادي في بطولة الإسكندرية للشباب تحت 18 سنة والتأهل لبطولة الجمهورية وهم صابرين إبراهيم ميدالية فضية، محمد ياسر ميدالية برونزية، سعاد سمير ميدالية برونزية، كما فاز بطل النادي عبد الله محمد مرسي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الإسكندرية للشباب تحت 15 سنة والتأهل لنهائيات بطولة الجمهورية بالقاهرة.

البنات بطلات النادى

وأوضح الكابتن إيهاب نصر إن بطلات النادي هاجر وائل، نور الله السيد، فزن بالميدالية البرونزية في بطوله الإسكندرية للشباب تحت 16 سنة وتأهلوا لنهائيات بطولة الجمهوريه بالقاهرة،والى جانب فوز أبطال النادي في بطوله الاسكندريه للناشئين جودي إيهاب ميداليه برونزيةاحمد النجار ميداليه برونزيةعبد الرحمن احمد ميداليه برونزيةوالتأهل لنهائيات بطوله الجمهوريه بالقاهرة