«الإسكندرية» و«الإسماعيلية» في نهائي بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008

يلتقي منتخب منطقة الإسكندرية لكرة القدم مواليد 2008، مع نظيره منتخب الإسماعيلية، غدا الأربعاء، في نهائي البطولة الثانية لمنتخبات المناطق، والتي بدأت اليوم بمباراتين بين منتخب الإسماعيلية ومنتخب الجيزة، بينما التقى منتخب الإسكندرية مع منتخب الدقهلية، والفائزان يلعبان على تحديد المركز الأول والثاني، بينما الخاسران يلعبان على تحديد المركز الثالث والرابع.

مباراة الإسماعيلية والجيزة

وأقيمت اليوم مباراة منتخب الإسماعيلية ومنتخب الجيزة ضمن منافسات بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008، والتي أقيمت على ملعب الأكاديمية البحرية وانتهت بفوز منتخب الإسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصعد منتخب الإسماعيلية لمباراة تحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب الجيزة مع نظيره الدقهلية على المركزين الثالث والرابع.

مباراة الإسكندرية والدقهلية

وانتهت مباراة منتخبي الإسكندرية والدقهلية ضمن منافسات بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008، والتي أقيمت اليوم على ملعب الأكاديمية البحرية، بفوز منتخب الإسكندرية بهدفين دون رد، أحرزهما مؤمن سلمان وعاصم جمال، وبذلك يلاقي منتخب الإسكندرية نظيره منتخب الإسماعيلية غدا، في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني على ملعب الأكاديمية البحرية بأبو قير.