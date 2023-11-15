فريق من الإسكندرية يشارك في بطولة الملاكمة ضمن المشروع القومي للموهبة

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي من خلال فريق ملاكمة «شباب»، وذلك في بطولة الجمهورية.

الملاكمة من قبل الميلاد

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المشروع القومي، يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في ألعاب متنوعة، هي: «الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، المصارعة، الملاكمة، كرة القدم، كرة السلة».

وتُعتبر لعبه الملاكمة «Boxing» رياضة مُميزة وعريقة، ويعود تاريخ الملاكمة للقرن 30 قبل الميلاد، حيث أظهرت نقوش الحضارة السومريّة أدلة واضحة على ممارسة هذا النمط من الرياضة، وانضمت رياضة الملاكمة كحدث في الأولمبياد عام 688 قبل الميلاد، وهي رياضة يقوم فيها لاعبين خصمين بالهجوم على بعضهما البعض من خلال توجيه اللَّكمات، كما يدافع كل منهما عن نفسه من خلال تفادي اللكمات الموجهة إليه من الخصم.

الوصول للاحتراف

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف أن المشروع القومي للموهبة يضم النشء اعتبارًا من عمر 10 سنوات فمن الجيد أن يمارس الأطفال رياضة الملاكمة كهواية «amatuer boxing» بشرط أن يلعبوا مع منافسين من نفس فئتهم العمرية، ولا داعي للقلق حول تعرُّضهم للإصابة إذ لا توجد احتمالية بأن يتسببوا لأنفسهم بإصابات بالغة، بالإضافة إلى ارتدائهم لباسًا مخصصًا يحميهم من أي ضربات من الممكن أن تؤثر عليهم، لافتة إلى ضرورة البدء بممارسة الملاكمة في عمر مبكر مناسب جدًا لاكتساب المهارة والوصول للإحتراف.