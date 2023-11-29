انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان هجرة الطيور في بورسعيد اليوم

تستعد محافظة بورسعيد لاستقبال مهرجان تصوير ومراقبة الطيور اليوم الأربعاء، والذي يستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، بحضور عدد من المهتمين والمسؤولين في مجال البيئة والسياحة والتنفيذية، ومصورين من أنحاء الجمهورية لرصد هجرة الطيور إلى بحيرة المنزلة وملاحات بورفؤاد.

وتستقبل مصر 500 نوع من الطيور المهاجرة سنويًا حيث الدفء والمرعي، ويأتي إلى بورسعيد منها 250 نوعًا، أشهرها الفلامنجو والنورس.

وقال محمد أبو الدهب منسق عام المهرجان ومدير مديرية السياحة والآثار ببورسعيد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فعاليات تصوير ومراقبة الطيور BIRDSAID 2023 في نسخته الثانية، يقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد وبالتعاون مع الجمعية المصرية لحماية الطبيعة NCE، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية ومحمية أشتوم الجميل.

بحيرة الفلامنجو

ولفت إلى أن فعاليات تصوير ومراقبة الطيور هذا العام تشمل إقامة مؤتمر صحفي صباح اليوم بأحد الفنادق، ثم تبدأ فعاليات تصوير الطيور ببحيرة الفلامنجو ومحمية أشتوم الجميل في الفترة وتستمر حتى 5 ديسمبر القادم، بالإضافة إلى إقامة معرض الشارع للصور الفائزة من مهرجان الطيور العام الماضي في ميدان الشهداء ببورسعيد ولمدة أسبوع.