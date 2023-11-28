ختام لقاءات حملة شارك «الكلمة كلمتك» بمركز شباب الديابات في سوهاج

اختتم بمركز شباب الديابات في محافظة سوهاج حفل ختام لقاءات حملة «شارك الكلمة كلمتك».

حضور 220 عضوًا من أعضاء مراكز الشباب

وشهد الحفل حضور 220 عضوًا من أعضاء مراكز الشباب المشاركين في الحملة، وتمت الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تلاوة آيات من القرآن الكريم

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم والسلام الجمهوري، تلتها عروض فيديو تسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في محافظة سوهاج على مدار العشر سنوات الماضيةإضافة إلى إنجازات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

تم تنظيم جلسة بث مباشر مع الدكتور أشرف صبحي، حيث رحب بقيادات وزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة، وأشاد بدور الشباب في المشاركة السياسية وأهمية مساهمتهم في العملية الانتخابية المقبلة.

وأكد أيضًا أن المشاركة الفاعلة للشباب تعتبر مسؤولية وطنية من الدرجة الأولى، وأنهم شركاء أساسيين في بناء وحماية الوطن.

أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات

قدم الدكتور صبري الجلبي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، شرحًا مفصلًا لقوانين ونظم العملية الانتخابية وأهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأعرب الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن أهمية المشاركة السياسية للشباب وثمن دورهم الحاسم في نجاح العملية الانتخابية.

في الختام، أشار يسري كفافي، وكيل مديرية الشباب بسوهاج، إلى جهود وزارة الشباب والرياضة في توجيه وتثقيف الشباب سياسيًا وتعزيز دورهم في المجتمع، وذلك وفقًا لتوجهات القيادة السياسية وأهداف الوزارة.