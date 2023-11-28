«انزل شارك» ندوة بـ«زراعة الفيوم» لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقدت كلية الزراعة بجامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «انزل شارك» لطلابها لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي سلطت خلالها الضوء على الإنجازات حققتها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية ضمن الجمهورية الجديدة، التي تضمنت العديد من المشروعات القومية التي وفرت آلاف فرص العمل، خصوصًا لخريجي كلية الزراعة وغيرها من الكليات.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التي تشهدها الجامعة، تحت إشراف الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالفيوم والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، بهدف إعلاء روح الانتماء للوطن لدى طلاب الجامعة.

أهمية المشاركة الإيجابية

وشدد جمال محمود وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، على أهمية المشاركة الإيجابية بالنزول والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع خلال انتخابات الرئاسة القادمة، موجهًا الطلاب بضرورة التمتع بالوعي اللازمة حول أهمية المشاركة الإيجابية كمبدأ في حد ذاته، وإدراك كونهم قادة المستقبل وأمل الوطن.

تناول خطط الدولة للتنمية الشاملة

من ناحيتها كشفت سهام مصطفى مدير مركز النيل للإعلام، أنّ ندوة «انزل شارك.. صوتك مستقبلك» تهدف إلى تناول والحديث عن خطط الدولة للتنمية الشاملة، حيث إنّها تأتي انطلاقًا من مبادئ الانتماء والوطنية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المشاركة السياسية في الاستحقاق الانتخابي القادم، وضرورة أن يكون الفرد له دور وطني فعّال وصاحب رأي، وأن يكون واعيًا بما له من حقوق وما عليه من واجبات.

الصوت الانتخابي حق وواجب

وأشارت إلى أنّ الندوة الصوت الانتخابي حق وواجب في آن واحد، مؤكدةً إنّ الندوات لا تهدف إلى توجيه آراء الشباب تجاه انتخاب شخص معين أو تبني سياسة معينة، موجهةً الشباب بالابتعاد عن اللامبالاة والسلبية، وأن يدرسوا الواقع الذي يعيشون فيه بمسؤولية ووعي متكاملين.

حروب الأجيال وتزييف الوعي

وتناول الدكتور محمد كمال، أستاذ علم الاجتماع السياسي بآداب الفيوم، مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، متوليًا شرح ما يعرف بـ«حروب الأجيال»، مُبينًا أنّ الحروب الحالية تعتمد على تزييف الوعي والإدراك، لذلك يجب على طلاب الجامعة التمتع بالوعي اللازم بأبرز وأهم التحديات المتعلقة بمعركة الوعي التي تواجههم خلال الفترة الراهنة، وضرورة أن يؤدي الطالب الجامعي ما عليه من واجبات ليحصل على ما يستحق من حقوق، وخصوصًا في ظل قيام الدولة بالتزامات.

سلط الضوء على الجمهورية الجديدة

وسلط الضوء على مفهوم الجمهورية الجديدة، ومشروعاتها، والجهود التي بذلتها الدولة المصرية، والإنجازات التي حققتها على مختلف الأصعدة، وتضمنت كافة الفئات، وحققت التنمية في جميع القطاعات، خصوصًا المشروعات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومعاش تكافل وكرامة، لذلك يجب علينا الحفاظ على مقدرات الوطن ومقوماته.

اختيار الأنسب لقيادة سفينة الوطن

وشدد على ضرورة اختيار الأنسب لقيادة سفينة الوطن، والحفاظ في المقام الأول والأخير على المصلحة العامة للوطن، عبر القيام بدروهم المنوط بهم من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، موجهًا الطلاب بعدم الانسياق وراء الدعوات المغلوطة والهدامة.