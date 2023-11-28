وكيل «الشيوخ» يدعو المصريين بالخارج إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، المصريين في الخارج إلى الاحتشاد والمشاركة الإيجابية والفعاله في الانتخابات الرئاسية، والمقرر انعقادها يوم 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، بجميع القنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنة للمصريين بكل دول العالم.

التلاحم والمشاركة من أجل وطن آمن

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن المصريين في الخارج سفراء الوطن، قدموا الكثير لبلدهم، والآن على موعد مع صناديق الاقتراع، لاختيار أرفع منصب في الدولة وهو منصب رئيس الجمهوريه، في توقيت مهم تمر فيه الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، بأحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من أجل وطن آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الانتخاب من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للمواطن، وحرص عليها المشرع الدستوري، موضحا أن المشاركة تأتي ترسيخا للقيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة المصرية.

وتابع أن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة قامت بدور كبير في التجهيز لهذا المارثون الانتخابي الكبير، منذ بداية إعلان فتح باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تشهد الاجراءات التي قامت بها بالالتزام بالنزاهة والشفافية.