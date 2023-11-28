جامعة الفيوم تستقبل وفدا من تنسيقية الأحزاب لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات

استقبلت جامعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، لعقد ندوة لتوعية طلاب الجامعة بأهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة المقبلة، والحرص على إيصال صورة مشرفة للعالم أجمع عن مصر ووعي شبابها مهما كانت توجهاته، إذ أوضح رئيس الجامعة أن تشكيل الوعي السيسي لدى الشباب يبدأ في مرحلة الجامعة، ومؤكدًا دورهم المحوري في بناء الوطن.

ضم وفد تنسيقية الأحزاب، كل من الدكتورة غادة علي، وأميرة العادلي، وأحمد مقلد، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسماء الهرش وأحمد طه، عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

خلق مساحات نقاشية واسعة

وأشاد رئيس جامعة الفيوم، بجهود أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في خلق قنوات اتصال بين التيارات السياسية المختلفة، ومساحات نقاشية واسعة الأمر الذي يخلق تنوع في الثراء المعرفي والفكري للشباب.

تنمية عقول شباب الجامعة

قال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنّ جامعة الفيوم، تحرص كل الحرص على تنمية عقول طلابها، وتوسيع مداركهم، وإثراء وعيهم، وإكسابهم القدرة على اتخاذ القرار والعمل الجماعي، ليصبحوا قادة فاعلين في المجتمع خلال المستقبل، موجهًا الطلاب بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار المرشح الذي يمثلهم.

ممارسة السياسة بمفهوم جديد

وأشادت الدكتورة غادة علي بوعي شباب الجامعات تجاه القضايا التي يشهدها المجتمع في الوقت الراهن، على الرغم من تعرضهم للكثير من الحروب الفكرية والثقافية والأيدوليجية المختلفة.

وذكرت إنّ تنسيقية شباب الأحزاب عبارة عن تكتل شبابي وطني ويضم عدد كبير من الشباب أصحاب توجهات سياسية مختلفة، يمارسون السياسة بمفهوم مختلف وجديد يجمع ولا يُفرق، موجهةً الطلاب بمشاركة كافة مؤسسات الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، والخضوع لتدريبات في مختلف المجالات، وممارسة الحقوق الدستورية وأولها الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المقبلة.

تنظيم حلقات نقاشية موسعة

وكشفت النائبة أميرة العادلي، إنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتمكين الشباب، وتوليتهم وظائف قيادية في شتى المجالات، موضحةً أنّ التنسيقية تعمل بصورة دائمة ومستمرة مع الشباب، للوقوف على قضاياهم ومشاكلهم، والتعرف على أفكارهم، من خلال التواصل المستمر معهم، عبر تنظيم حلقات نقاشية.

الشباب عجلة البناء والتنمية

ووصف النائب أحمد مقلد الشباب بكونهم محرك عجلة التنمية والبناء الرئيسي خلال الفترة القادمة، مؤكدًا إنّ الدولة المصرية اهتمت كثيرًا بالشباب خلال الفترة الماضية، ووفرت مختلف قنوات التواصل معهم لتجهيزهم وإعدادهم لمستقبل أفضل، داعيًا الشباب للتفاعل مع الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأشار إلى أنّ مصر قدمت الكثير من الإسهامات البارزة في القضية الفلسطينية، سواء عبر إدخال المساعدات الإنسانية أو رفض التهجير ووصولًا إلى اتفاق الهدنة في غزة، مؤكدًا إنّه لا يمكن لأحد أن يمس مصر نظرًا لكونها دولة ذات سيادة.