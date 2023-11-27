ممثل الجالية المصرية بفرنسا: المصريون شعلة الأمل ويلتفون حول دولتهم

قال عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، ورئيس الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج، إن دورة الانتخابات تأتي هذه المرة، في ظروف صعبة، خاصة أن الدولة المصرية تمر بتحديات عديدة، مما يقع على عاتق المصريين في الخارج مسؤولية كبيرة، لتوجيه رسائل مهمة للداخل، أن المصريين هم شعلة الأمل، ويلتفون حول دولتهم.

الإعلان عن الانتخابات جاء في ظل التحديات

وأضاف «عمر» خلال حديثه ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الإعلان عن الانتخابات جاء في ظل التحديات، التي تواجه المنطقة بأكملها، إلا أن المصريين في الخارج على وجه التحديد، لديهم تركيز كامل جدًا، في الفترات الماضية، بأن يوجهوا رسالة بشكل مباشر للعالم الخارجي، بالوصول من مرحلة الرشد، إلى مرحلة الوعي والإدراك الكامل.

«عمر»: الوعي الكامل لدى المصريين سيجعلنا نحدد مستقبل بلدنا

وتابع أن الوعي الكامل لدى المصريين، سيجعلنا نحدد مستقبل بلدنا، ونشارك فيه الفترة المقبلة، مما يحملنا مسؤوليات أكثر، ويعطي مؤشر بشكل أو بآخر، للمصريين في الداخل، أن المصريين بالخارج جزء أبدًا لا ينفصل عن الوطن الأم، والمصري في الخارج، جسد ينبض بقلب الوطن الأم.