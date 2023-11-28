عضو بالنواب: لقاء مدبولي مع رؤساء اللجان النوعية اتسم بالصراحة والشفافية

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية، قائلا: حوار اتسم بالصراحة المعهودة والشفافية المطلقة.

رئيس الوزراء يرحب بملاحظات رؤساء اللجان

وقال النائب أحمد السجيني فى تصريح له: «اللقاء تضمن التحدث مع رؤساء اللجان كل فيما يخص ملفه، والاجتماع كان مطولا لأن الأحداث حاكمة، ورؤساء اللجان نقلوا لرئيس الوزراء شكرهم لرئيس الجمهورية والحكومة على أدائهم في إدارة أزمة غزة والقضية الفلسطينية».

وكشف النائب أحمد السجينى عن حجم المناقشات التي دارت بين رؤساء اللجان ورئيس الوزراء بشأن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ومراعاة حسن التطبيق وإنجاز هذا الملف.

وشدد النائب أحمد السجيني على أن رئيس الوزراء رحب بملاحظات من قبل رؤساء اللجان والنواب فيما يخص اللائحة التنفيذية، وهذه بادرة طيبة خاصة أن اللائحة التنفيذية من اختصاص السلطة التنفيذية وتأتي الرقابة اللاحقة للبرلمان على التطبيق، وتأتي هذه الدعوة المبكرة دليلا على التعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة.

أهمية سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية

وأشار إلى أن رؤساء اللجان تحدثوا عن أهمية سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وإضافة النصوص اللازمة في قانون الزراعة حتى يتمكن المواطنون الذين حصلوا على قبول طلبات التصالح من استصدار قرارات الإحلال والتجديد، وهو مطلب إنساني ونتضامن معهم فيه، بالإضافة إلى أهمية تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها، واستكمال المنظومة التي وضعتها الحكومة للنهوض بهذا القطاع، والبدء في تطبيق رسوم النظافة الجديدة والتي لا تمثل عبئا على المواطن لأنها رسوم متدرجة تبدأ من 2 جنيه كحد أدنى، وأنه طالب بأن يكون تطبيق هذه الرسوم لاحق بعد تسكين شركات الجمع وتقديم الخدمة من ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر حتى يشعر المواطن شعر بخدمة الشركة الجديدة المتعاقد معها في منطقته، ويكون لديه القبول والطمأنينة والرضا في سداد حصته في نظافة شوارع بلدهن وهذه الرسوم قليلة ومتدرحة وفقا لشريحة الكهرباء تبدأ من 2 جنيه وحد أقصى 40 جنيها.

القمح والمحاصيل والأسمدة

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الحديث تضمن ملف الزراعة عن القمح والمحاصيل والأسمدة، والصناعة عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتسهيل الإجراءات في أراضي الولاية الخاصة بالصناعة، والجميع تحدث عن ضبط الرقابة على الأسواق وعلى وجه الخصوص أزمة السكر.

وطالب السجيني الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعادة تفعيل اللقاءات الدورية التي يعقدها مع رئيس اللجنة النوعية بمجلس النواب ومع الوزير المعني بذات الملف، لمناقشة الملفات التي تخص كل مجال على حده.