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خبير العلاقات الدولية: إسرائيل شنت «حرب المستشفيات» لدفع الفلسطينيين للتهجير

كتب:

أحمد شوقي
07:44 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن القطاع الطبي قبل 7 أكتوبر كان يعاني من عجز مقارنة بعدد السكان في القطاع، في ظل الحصار الإسرائيلي الشامل على القطاع وإدخال المعدات والأدوية عبر معابر تتحكم فيها إسرائيل.

الاحتلال شن حربا على المستشفيات في غزة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي شن حرب المستشفيات في غزة واستهداف سيارات الإسعاف، ووجود 172 استهدافا مباشرا للمستشفيات، أمر مقصود ليجبر السكان على التهجير القسري.

شرط عدم دخول الوقود

وأوضح أنه حين تخرج المستشفيات عن الخدمة سيكون أمام السكان حل من الاثنين، النزوح وترك بيوتهم أو التعرض للموت من الإصابات لعدم توافر العلاج.

وذكر أن شرط عدم دخول الوقود الذي وضعته إسرائيل في البداية كان هدفه وقف المستشفيات عن العمل، حتى يتوقف القطاع الطبي ويصبح أمام السكان النزوح فقط.

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بقلم أحمد شوقي