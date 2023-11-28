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«القاهرة الإخبارية»: مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم

كتب:

هانى حسن
01:45 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
نتنياهو

نتنياهو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم.

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بقلم هانى حسن