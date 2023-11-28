«القاهرة الإخبارية»: مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم كتب: هانى حسن 01:45 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 نتنياهو أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مكتب نتنياهو يتلقى قائمة بـ 10 محتجزين ستفرج عنهم الفصائل الفلسطينية اليوم نتنياهو: لن أسمح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة ماذا قال إيلون ماسك خلال زيارته لإسرائيل وحواره مع نتنياهو عبر الإنترنت؟ (فيديو) نتنياهو: المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين الرابعة في صفقة تبادل الأسرى ميزانية الحرب الإسرائيلية تضع نتنياهو في مأزق.. تهديدات بحل الحكومة نتنياهو القاهرة الإخبارية إسرائيل غزة الهدنة بقلم هانى حسن