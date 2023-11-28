قائمة أطعمة «غير مكلفة» تحد من خطر الإصابة بالسكري.. احرص عليها وامشي كتير

الإصابة بمرض السكري خطر يهدد عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم، خاصة من لديهم تاريخ مرضي في العائلة، إذ يصاب الإنسان بالسكر عند توقف الجسم عن امتصاص «الجلوكوز».

أطعمة رخيصة تحد من خطر الإصابة بالسكر

السكر مرض شائع بين الكبار والصغار، والإصابة به تلازم الشخص طوال حياته، إذ لا يمكن الشفاء منه حال تأكد الإصابة به، لكن هناك بعض الأطعمة تساعد على خفض خطر الإصابة به، وفق أبحاث أجراها أطباء وفق ما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، ويجب على الأشخاص اتباع نظاما غذائيا محددا لخفض خطر الإصابة بالسكري.

ووفق الصحيفة وتعليق الدكتور محمد عبدالوهاب، أخصائي الباطنة والسكر، فإن هناك أطعمة رخيصة تساعد على خفض خطر الإصابة بالسكر، لاحتوائها على مركبات تعزز حساسية الأنسولين بما يعمل على خفض نسبة السكر، وهي:

- القرفة:

تعد القرفة من العناصر الأساسية في لمواجهة البرد في الشتاء، وتحتوي على مركبات قد تعزز حساسية الأنسولين، مما يسمح للخلايا بتناول الجلوكوز ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

- الفلفل الحار:

الفلفل الحار يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، إذ يحتوي على مادة الكابسيسين الكيميائية التي تعمل على خفض مستويات السكر في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسكري، كما أن له تأثيرات مضادة للسمنة والسرطان، وفق تصريحات الدكتور شيكي تشانج، من جامعة ساوث ويست في تشونجتشينج بالصين، للصحيفة البريطانية.

أطعمة تساعد على خفض خطر الإصابة بالسكر

- العنب:

تناول العنب يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 10%، لاحتوائه على مادة الريسفيراترول التي تساعد على خفض خطر الإصابة بالسكر.

- الزبادي:

الزبادي يعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وفق منظمة السكري في بريطانيا، إذ أن كمية الدهون الموجودة في منتجات الألبان تقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 14%، خاصة للمعرضين لخطر الإصابة بالسكر.

- الأرز البني:

الأرز البني يحتوي على الحبوب الكاملة وهو بديل جيد عن الكربوهيدرات النشوية الموجودة في الأرز الأبيض، ويقلل من خطر الإصابة بالسكر، وخاصة مرض السكري من النوع الثاني، وفق أخصائي الباطنة والسكر.

- الحمص:

الحمص من البقوليات التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، لاحتوائه على كمية الألياف والبروتين، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من احتمال الإصابة بالسكر.

وأكد الدكتور محمد عبدالوهاب، لـ«الوطن»، أن اتباع نظام غذائي صحي يقلل من خطر الإصابة بالسكري، فضلا عن ممارسة مزيد من الأنشطة البدنية، وتناول أطعمة نباتية صحية، وتناول الدهون الصحية.