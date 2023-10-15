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«الدواء» تكشف علاقة مرض السكري والإصابة بالبرد.. وتنصح بتطعيم «الإنفلونزا»

كتب:

مريم الخطري
12:54 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

كشفت هيئة الدواء المصرية، حقيقة ما تداوله مستخدمو التواصل الاجتماعي، بشأن علاقة مرض السكري بنزلات البرد، وما تردد بشأن أنّ مريض السكري أكثر عرضة للإصابات بنزلات البرد، موضحة أنّ ما يتردد لا أساس له من الصحة.  

علاقة السكري بنزلات البرد

وأوضحت هيئة الدواء، أنّ المعلومة الصحيحة هي أنّ مرض السكري لا يجعل المريض معرض بشكل أكبر لنزلات البرد، وحال إصابته يصبح ضبط مستوى السكر أصعب، لافتة إلى أنّ مرضى السكري عرضة لمضاعفات الإنفلونزا أكثر من غيرهم.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

ونصحت هيئة الدواء، مرضى السكري بالحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، لافتا الى أنّ اللقاحات آمنة وفعالة، والأعراض الجانبية لا خوف منها، وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والعظام.

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