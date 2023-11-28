تحرير 22 محضرا تموينية في حملة مكبرة بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة غرب محافظة سوهاج، المرور على المحلات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات الجزارة في دائرة مركز جهينة، وذلك تنفيذاً لقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على هذه المحلات، وتهدف هذه الحملة إلى ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، برئاسة ممدوح عباس رئيس المركز، بتنفيذ حملة تموينية مكبرة في دائرة مدينة جهينة والقرى التابعة.

تحرير 22 محضرا تموينيا متنوعا

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 22 محضرا تموينيا متنوعا خلال 7 أيام، وتضمنت المحاضر التموينية «ذبح خارج السلخانة، عدم حمل شهادة صحية، عدم إعلان عن الأسعار، إشغالات، وقضايا نظافة».

تداول السلع الغذائية في الأسواق

وشدد «عباس» على أهمية تشديد الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية في الأسواق ومكافحة كافة أشكال المخالفات.

كما أكد على ضرورة تكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها، حرصاً على سلامة المواطنين وضمان وصول الدعم إلى المواطنين.

وشارك في الحملة أطباء الطب البيطري وإدارة التموين والصحة والمتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري والإشغالات ورخص المحلات والنظافة بالوحدة المحلية، بالإضافة إلى قوة من مركز الشرطة.