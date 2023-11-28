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ضبط مخابز بلدية مخالفة وتحرير محاضر تموينية في حملة بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
03:36 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
ضبط مخابز تموينية مخالفة في البحيرة

ضبط مخابز تموينية مخالفة في البحيرة

شهدت مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة تنفيذ حملة تموينية مكبرة، لتشديد الرقابة على السلع التموينية ومراقبة الجودة والأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

نتائج الحملة في البحيرة

وأسفرت الحملة التموينية بمدينة الدلنجات عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد، وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، مع توفير الخبز للمواطنين، وكذلك ضبط مخبزين بسبب التصرف في كمية من الدقيق قدرها 47 جوالا دقيق بلدي مدعم، عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

وضبطت الحملات 4 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، وضبط مخبز بسبب التوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، وجاري مراجعة وجود مبيعات وهمية من عدمة وقت التوقف.

تحرير محاضر تموينية 

كما حررت الحملة 5 محاضر تموينية، لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، ووجهت نائب محافظ البحيرة باستمرار حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

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بقلم إحسان شعبان