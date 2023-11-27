تحرير 16 محضرا خلال حملة تموينية في ميت غمر بالدقهلية

قاد اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس ومدينة ميت غمر، حملة تموينية مكبرة على عدد من الأسواق والمحال التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية في نطاق المدينة، مرورا بالقرى والعرب والوحدات المحلية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق الرسمية.

تحرير 16 محضرا في حملة تموينية بالدقهلية

وأكد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، في بيان، استمرار الحملات المكثفة للتأكد م من صلاحية المنتجات الغذائية، للحفاظ على صحة المواطن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محال البيع لضبط الأسعار وإلزام البائعين بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، لعدم إستغلال المواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا، منها 6 لعدم وجود شهادات صحية، و5 لعدم وجود تراخيص، و5 لنقص في الاشتراطات الصحية.

الحملات مكثفة لحماية المستهلك

وأكد رئيس المدينة، تم المرور الميدانى على بعض المحلات التجارية والغذائية والجزارة وبيع اللحوم المجمدة والأسماك للتأكيد من سلامه السلع والمواد الغذائية لاستخدامها الآدمي بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والوقوف على كل مظاهر التقصير والإهمال في الغش التجاري وضبط الأسعار.