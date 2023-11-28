ما أولى كلمات الأسيرات المحررات عقب خروجهن من سجون الاحتلال؟

شغلت كلمات الأسيرات الفلسطينيات العالم العربي، بعد الإفراج عنهن في ظل الهدنة المبرمة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز كلمات الأسيرات المحررات.

الكابوس انتهى

وقالت إسراء الجعابيص، أيقونة الأسيرات المحررات: «نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة»، في الوقت الذي قالت نفوذ حماد، أصغر أسيرة فلسطينية محررة: «الكابوس انتهى بخروجي من سجون الاحتلال».

ضرب الأسيرات بعد 7 أكتوبر

بدورها قالت ميسون موسى الجبالي، أقدم أسيرة فلسطينية محررة: «تعرضنا للضرب بعد 7 أكتوبر»، فيما علقت الأسيرة المحرر ياسمين شعبان: «خلفنا أسيرات ينتظرن الخروج»، في الوقت الذي قالت الأسيرة عطاف جرادات: «آثار ضرب الاحتلال لا تزال على جسدي».

استشهاد 15 ألف فلسطيني

واستشهد 15 ألف فلسطيني حتى الآن خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وبدأت الهدنة الجمعة الماضية في ظل محاولة من مختلف الأطارف لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمرة على القطاع، وبدأت إسرائيل قصف القطاع يوم 7 أكتوبر بعد تنفيذ فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي كبدت إسرائيل خسائر كبيرة في الاقتصاد والأعداد حيث قتل من إسرائيل حتى الآن أكثر من 1540 شخص منهم 395 جنديا من جنود الجيش الاحتلال الإسرائيلي.

هدنة بين الفصائل وإسرائيل

وبدأت الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بعد 48 يوما من القصف، حيث بدأت الهدنة الجمعة الماضية بجهود مصرية وقطرية وحثيثة وتم تمديد الهدنة لمدة يومين وسط محادثات لتمديدها مرة ثانية.