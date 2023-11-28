ندوة بهندسة المنيا: الشباب شريك أساسي في بناء مستقبل مصر

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ندوة توعوية بكلية الهندسة في جامعة المنيا، ضمن برنامج التوعية السياسية والمشروعات القومية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

وحاضرت في الندوة الدكتورة رحاب سراج، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب، حيث أكدت أن للشباب خلال الفترة القادمة دورا مهما وحيويا في المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أوضحت دور مشروعات حياة كريمة في الارتقاء بمستوى العديد من الأسر التي في حاجة ماسة إلى المساعدة ورفع مستوى المعيشة والبنية التحتية، والمشروعات القومية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.

تخطى كل الصعوبات والعقبات

وأضافت الدكتورة رحاب سراج أن الشباب هم عصب الأمة والداعم لها لتخطي كل الصعوبات والعقبات، وطالبتهم بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والحفاظ على مصر والثقة التامة في القيادة السياسية للوصول بمصر لبر الأمان.

وأكد الدكتور مصطفى محمود، عميد كلية الهندسة، في كلمته على ضرورة عدم انسياق الشباب وراء الشائعات والحفاظ على مصر والثقة التامة في القيادة السياسية للوصول بمصر لبر الأمان.

والندوة تأتي تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا لتوعية الشباب بقضايا الوطن، حيث تم التأكيد على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل مصر، حيث يمثل الشباب نسبة كبيرة من سكان مصر، ويمتلكون طاقات وقدرات كبيرة يمكن الاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة.