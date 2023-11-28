120 شابا يحضرون فعاليات «شارك الكلمة كلمتك» لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شارك 120 شابا من أعضاء مراكز شباب بلطيم، والحامول، وبرج البرلس، لقاء جديد من برنامج التثقيف السياسى «شارك الكلمة كلمتك»، التي نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز المشاركة السياسية برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تفعيل دور الشباب والمشاركة الإيجابية

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عبر بيان، إن البرنامج يعمل على تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية لكافة المواطنين وللشباب خاصة، تفعيلاً لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي ولملف تمكين الشباب، مضيفاً أن البرنامج يتم تنفيذه، بحضور أعضاء الكيانات الشبابية، وأعضاء برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ.

أنزل شارك حقك السياسي

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن اللقاء التثقيفي حاضر به، الدكتور حمدي حجازي، بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعية، مقدماً الدعوة للشباب أن يحافظوا على حقهم في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكداً أن التحديات التي تشهدها مصر خاصة في ظل الأحداث الراهنة تحتاج إلى وحدة الصف خلف القيادة السياسية.

جاءت فعاليات البرنامج التثقيفي، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وفريق عمل إدارة البرلمان و التعليم المدني ومتابعة تنفيذ مديري إدارات بلطيم وبرج البرلس والحامول.