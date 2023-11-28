«صحة البحيرة»: رفع درجة الاستعداد القصوى لتجهيز المقار الانتخابية

عقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة اجتماعا أكد خلاله على أهمية المشاركة بالرأي وبحرية في الاستحقاق الدستوري القادم وانتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية، مؤكداً على أهمية الظهور بالمظهر المشرف واللائق خلال هذا الحدث الذي تنتظره مصر والعالم، وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية والإيجابية من أجل مصرنا الحبيبة

وأوضح هاني جميعة، أن الدولة تكفلت بحياة كريمة للمواطنين، وأن المبادرات الرئاسية المختلفة أحدثت الفارق في صحة المواطنين، وخاصة مبادرة القضاء على فيروس سي

وأوضح أن مبادرة قوائم الانتظار شهدت 65000 ألف إجراء منهم 55000 ألف عملية جراحية كبرى ذات مهارة كعمليات تركيب المفاصل، أو قساطر القلب والقلب المفتوح، وعمليات زراعة قوقعة وزراعة الكبد والكلى، وأن جميع تلك العمليات تكفلت بها الدولة لصالح مواطنيها.

تجهيز مقرات الانتخابات الرئاسية المقبلة في البحيرة

وأشار وكيل صحة البحيرة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لتجهيز المقار الانتخابية، وتفعيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأهب لمواجهة أي طارئ والتنسيق مع كافة الجهات لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية و مناطق التجمعات، وتواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأي طوارئ.

خطة التأمين الطبي لأي طوارئ خلال الانتخابات

وأكد «جميعة» أنه سيتم انعقاد لجنة الأزمات بديوان عام المديرية لمتابعة خطة التأمين الطبي لأي طوارئ خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكافة الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، والتنسيق بين كافة الجهات لنجاح وانتظام سير عملية الاقتراع.