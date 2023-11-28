نائب محافظ البحيرة تعلن إنشاء أول مدرسة رسمية دولية بدمنهور

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إنشاء المدرسة الرسمية الدولية بدمنهور، بمقر مدرسة طه حسين الإعدادية لتكون هي الأولى من نوعها على أرض دمنهور، والثانية على أرض البحيرة بعد المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية.

إنشاء مدرسة دولية بدمنهور

وتتقدم نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واستجابته لمطالب المحافظة بإنشاء مدرسة دولية بدمنهور لتكون منارة تعليمية جديدة، وصرح تعليمي عملاق بعاصمة البحيرة، ونواة للتوسع في إنشاء المزيد من تلك المدارس على أرض البحيرة تلك المحافظة الواعدة والضاربة بجذورها في التاريخ.

كما تتقدم بالشكر لتعليم البحيرة بقيادة يوسف الديب، وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية بنطاق المحافظة لجهودهم المضنية والكبيرة في تبوء قطاع التعليم بالبحيرة مكانته بين جميع المحافظات، والعمل على تعليم وتخريج جيل واعد مستنير متسلح بالعلم والمعرفة، والقيم الوطنية وحب الوطن، ليعمل الجميع تحت راية مصرنا الغالية بكل حب وتفان.

أهمية التعليم في تأهيل الكوادر البشرية

وتؤكد نائب محافظ البحيرة أهمية دور التعليم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات والمدارك العلمية للطلاب في كل المجالات ليكونوا قادرين على المشاركة الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، ودور المدارس في تنمية الوعي، والقيم الإيجابية في شخصية أبنائنا الطلاب.

جهود البحيرة في تطوير التعليم

وأشارت «بلبع» إلى جهود المحافظة في العمل على تطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.