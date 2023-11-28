البحيرة تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل اليوم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور طارق الجمال المشرف المركزي للبحيرة بالإدارة المركزية للتمريض، بحضور كل من الدكتور ياسر السيسي مدير الرعاية الأساسية والدكتورة رانيا غلاب منسق طب الأسرة بالبحيرة، والدكتورة أماني مجدي مسؤول مبادرة التطوير، لمناقشة الملف الطبي .

الشكر للعاملين في الوحدات الصحية

ووجه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الشكر لفرق العمل على الجهد المبذول داخل الوحدات والمراكز لحشد المواطنين، وتحريك الفرق المتنقلة للوصول لجميع الأسر داخل النطاق الجغرافي للوحد الصحية بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أهمية الملف الطبي كخطوة أولى للإعداد والتجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن البحيرة اتخذت العديد من الخطوات في إطار الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي، موجهاً الشكر إلى العاملين بالقطاع الصحي في المحافظة على مجهودهم في هذا الملف على مدار الأيام الماضية.

دعم الفرق الطبية في البحيرة

ووجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تقديم كافة الدعم للفرق الطبية، وتذليل أي معوقات من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية ورضاء المواطنين.