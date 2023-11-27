نائب محافظ البحيرة تلتقي بـ10 مواطنين في إيتاي البارود لبحث مشكلاتهم

تواصل محافظة البحيرة عقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية، بهدف تقليل مسافة الانتقال على المواطنين من وإلى العاصمة دمنهور، وعدم تكبدهم مشقة الانتقال البدنية والاقتصادية.

نائب محافظ البحيرة تلتقي بالمواطنين

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين، جاء ذلك خلال لقائها بالمواطنين بمدينة إيتاي البارود اليوم ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة إيتاي البارود والبالغ عددهم 10 مواطنين.

وعرض كل مواطن مشكلته واحتياجاته، كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب.

تفعيل اللقاءات الدورية

وشددت «بلبع» على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.