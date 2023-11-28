اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. شباب في سنة أولى تصويت: هنشارك ونرسم مستقبلنا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«السيسي» يوجِّه بمواصلة تطوير منظومة التقاضى لتيسير تعاملات المواطنين

-الرئيس: التوسع في إصدار المحرَّرات عن بُعد بالسفارات والقنصليات للتسهيل على المصريين بالخارج

-«مدبولي»: دعم القطاع الخاص جزء من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد

- الأولوية لتأمين المتطلبات الأساسية للدولة والسلع للمواطنين

-«الهيئة الوطنية»: مستعدون لتصويت المصريين بالخارج

- «شكرى» يوجّه السفارات والقنصليات بتيسير الاقتراع

- وزير الكهرباء: انتهاء المشروع التجريبي لتركيب «العدادات الذكية» للمشتركين

- اجتماعات «الناتو» وحرب أوكرانيا

-سكرتير عام «الحلف»: من واجبنا ضمان تزويد «كييف» بالأسلحة التى تحتاجها

-وزير الخارجية الأمريكي: أعضاء «شمال الأطلسى» سيدعمون أوكرانيا بقوة

-الأهلي: «كولر» يراجع ملفات «الدكة» مع معاونيه.. و«موديست» تحت الفحص الطبى.. وارتياح لعودة «كهربا»

-الزمالك: الفريق يواجه «فيوتشر» و«علاء» جاهز.. و«معتمد» يُحدّد موقفه من «عبدالمنصف»

الصفحة الثانية

-فلسطين.. أرض وشعب «يستحق الحياة»

- العدوان الإسرائيلي على غزة يكشف: معاناة الفلسطينيين مستمرة.. وقضيتهم تنتظر الحل

- منظمة الأمم المتحدة تدعو لتنظيم معرض سنوي يوضح حقوقهم المشروعة ورحلتهم قبل وأثناء وبعد النكبة.. ورفع علم فلسطين أمام مقار ومكاتب المنظمة الدولية في أنحاء العالم

- شروق دويات الأسيرة المحررة «صاحبة حكم الاعتقال الأطول»

- «الحلبي»: سُترات «صحافة» لا تحمي من يرتديها

- «الزغل».. أصغر المفرج عنهم

الصفحة الثالثة

- «إسراء الجعابيص»: «ابني صار زلمة وكنت معزولة في سجون الاحتلال»

- «شادي» طبيب بمجمع الشفاء: إصابات الأطفال غريبة وتدل على استخدام إسرائيل أسلحة جديدة

- آمال الأغا: نورِّث عاداتنا لأبنائنا بالخارج

- «عياش».. صحفي استُشهد 12 من أسرته في القصف الإسرائيلي

- «العبادلة»: ننقل جرائم الاحتلال للعالم رغم تعرضنا للتنكيل والاستهداف

- خبراء: «حل الدولتين».. الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط

الصفحة الرابعة

- سكرتير عام «الناتو»: من واجبنا ضمان تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها

- «بلينكن»: وزراء خارجية الحلف سيؤكدون بقوة دعم «كييف».. ووزير خارجية لاتفيا: روسيا تظل الخصم التاريخي لـ«شمال الأطلسي»

- اليوم الأول لتمديد الهدنة في «غزة»

- تواصل انتشال الجثامين من تحت الأنقاض.. و«الصحة العالمية»: الوضع مأساوي

- وزير الدفاع الأمريكي: دور مصر وقطر في التهدئة «حاسم».. وممثل «الخارجية بالاتحاد الأوروبي»: وقف القتال يسمح بوصول المساعدات والإفراج عن الرهائن

«التحالف الوطني»: دخول 2263 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بدء العدوان

-إشادات فلسطينية بجهود مصر في تمديد الهدنة: نجحت فيما فشلت فيه أمريكا

الصفحة الخامسة

-شباب في «سنة أولى تصويت»: هنشارك ونرسم مستقبلنا

- المشاركة الإيجابية تُعزّز مسيرة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة

- «أبناء الخيالة»: «السيسي» غيّر شكل حياتنا بتطوير العشوائيات

- «حسام»: الريس قال إن الشباب همّا الأمل والمستقبل علشان كده لازم ننزل.. و«أمل»: قررت أشارك في الانتخابات لأن ده إحساس بالفخر والمسئولية

«-زياد» من «ذوي الهمم»: مبسوط بتيسير عملية التصويت لأصحاب القدرات الخاصة

-«أماني»: صوتي للرئيس السيسي لأنه أعاد الأمن إلى «سيناء».. ومنح المرأة مكانتها

«-هايدي»: سأشارك لكي أُظهر صورة مشرفة للمصريين في الخارج أمام العالم

-«مكاوى» من شباب الأحزاب: صوتنا واجب وطني يساهم في تحقيق «رؤية 2030»

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: البابا تواضروس سنوات في المحبة لله والوطن!

-مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: الشرك أعظم الظلم

-مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: مبادرة «السيسي» حركت المياه الراكدة

-مقال رأي لـ أميرة خواسك، بعنوان: المجد ثمنه غالٍ

-مقال رأي لـ حسين القاضي، بعنوان: حرب المائة عام.. قصة الاستعمار والمقاومة

-مقال رأي لـ سارة حازم طه، بعنوان: عالم بلا إعلام!

الصفحة السابعة

-مهمة ثقيلة.. الزمالك مع مودرن فيوتشر بدوري «Nile».. «علاء» جاهز للمشاركة.. و«معتمد» يحدد موقفه من «عبدالمنصف»

-حسابات خاصة.. «كولر» يراجع مع جهازه المعاون ملفات عناصر «الدكة» «موديست» تحت الفحص الطبي.. وارتياح لعودة «كهربا»

-لقطة بـ«1000» هدف.. «رونالدو» يرفض ركلة جزاء من «وحي الخيال».. و«الدون» يعيد ذكرى على خليل في الدوري المصري

-مقال رأي لـ شريف عبدالفضيل بعنوان: ثمرة النجاح «المتحدة»

الصفحة الثامنة

- من النكبة إلى عدوان غزة.. متحف كاريكاتير يفضح «الاحتلال»

-صُنع في جامعة المنصورة.. روبوت لإطفاء الحرائق يفوز بمسابقة «البحث العلمي»

- علاج الملل بعد سن الستين: «قعدة في النادى» ثلاث مرات أسبوعياً

-مخيم لاجئين يحتضن أول زفاف بعد القصف: «بكرة أحلى»

-سباحة ذوي الهمم.. فرصة للمتعة والعلاج مع «إسلام ومحمد»