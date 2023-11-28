اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. شباب في سنة أولى تصويت: هنشارك ونرسم مستقبلنا
كتب:
محمد عزالدين
08:19 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«السيسي» يوجِّه بمواصلة تطوير منظومة التقاضى لتيسير تعاملات المواطنين
-الرئيس: التوسع في إصدار المحرَّرات عن بُعد بالسفارات والقنصليات للتسهيل على المصريين بالخارج
-«مدبولي»: دعم القطاع الخاص جزء من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد
- الأولوية لتأمين المتطلبات الأساسية للدولة والسلع للمواطنين
-«الهيئة الوطنية»: مستعدون لتصويت المصريين بالخارج
- «شكرى» يوجّه السفارات والقنصليات بتيسير الاقتراع
- وزير الكهرباء: انتهاء المشروع التجريبي لتركيب «العدادات الذكية» للمشتركين
- اجتماعات «الناتو» وحرب أوكرانيا
-سكرتير عام «الحلف»: من واجبنا ضمان تزويد «كييف» بالأسلحة التى تحتاجها
-وزير الخارجية الأمريكي: أعضاء «شمال الأطلسى» سيدعمون أوكرانيا بقوة
-الأهلي: «كولر» يراجع ملفات «الدكة» مع معاونيه.. و«موديست» تحت الفحص الطبى.. وارتياح لعودة «كهربا»
-الزمالك: الفريق يواجه «فيوتشر» و«علاء» جاهز.. و«معتمد» يُحدّد موقفه من «عبدالمنصف»
الصفحة الثانية
-فلسطين.. أرض وشعب «يستحق الحياة»
- العدوان الإسرائيلي على غزة يكشف: معاناة الفلسطينيين مستمرة.. وقضيتهم تنتظر الحل
- منظمة الأمم المتحدة تدعو لتنظيم معرض سنوي يوضح حقوقهم المشروعة ورحلتهم قبل وأثناء وبعد النكبة.. ورفع علم فلسطين أمام مقار ومكاتب المنظمة الدولية في أنحاء العالم
- شروق دويات الأسيرة المحررة «صاحبة حكم الاعتقال الأطول»
- «الحلبي»: سُترات «صحافة» لا تحمي من يرتديها
- «الزغل».. أصغر المفرج عنهم
الصفحة الثالثة
- «إسراء الجعابيص»: «ابني صار زلمة وكنت معزولة في سجون الاحتلال»
- «شادي» طبيب بمجمع الشفاء: إصابات الأطفال غريبة وتدل على استخدام إسرائيل أسلحة جديدة
- آمال الأغا: نورِّث عاداتنا لأبنائنا بالخارج
- «عياش».. صحفي استُشهد 12 من أسرته في القصف الإسرائيلي
- «العبادلة»: ننقل جرائم الاحتلال للعالم رغم تعرضنا للتنكيل والاستهداف
- خبراء: «حل الدولتين».. الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط
الصفحة الرابعة
- سكرتير عام «الناتو»: من واجبنا ضمان تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها
- «بلينكن»: وزراء خارجية الحلف سيؤكدون بقوة دعم «كييف».. ووزير خارجية لاتفيا: روسيا تظل الخصم التاريخي لـ«شمال الأطلسي»
- اليوم الأول لتمديد الهدنة في «غزة»
- تواصل انتشال الجثامين من تحت الأنقاض.. و«الصحة العالمية»: الوضع مأساوي
- وزير الدفاع الأمريكي: دور مصر وقطر في التهدئة «حاسم».. وممثل «الخارجية بالاتحاد الأوروبي»: وقف القتال يسمح بوصول المساعدات والإفراج عن الرهائن
«التحالف الوطني»: دخول 2263 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بدء العدوان
-إشادات فلسطينية بجهود مصر في تمديد الهدنة: نجحت فيما فشلت فيه أمريكا
الصفحة الخامسة
-شباب في «سنة أولى تصويت»: هنشارك ونرسم مستقبلنا
- المشاركة الإيجابية تُعزّز مسيرة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة
- «أبناء الخيالة»: «السيسي» غيّر شكل حياتنا بتطوير العشوائيات
- «حسام»: الريس قال إن الشباب همّا الأمل والمستقبل علشان كده لازم ننزل.. و«أمل»: قررت أشارك في الانتخابات لأن ده إحساس بالفخر والمسئولية
«-زياد» من «ذوي الهمم»: مبسوط بتيسير عملية التصويت لأصحاب القدرات الخاصة
-«أماني»: صوتي للرئيس السيسي لأنه أعاد الأمن إلى «سيناء».. ومنح المرأة مكانتها
«-هايدي»: سأشارك لكي أُظهر صورة مشرفة للمصريين في الخارج أمام العالم
-«مكاوى» من شباب الأحزاب: صوتنا واجب وطني يساهم في تحقيق «رؤية 2030»
الصفحة السادسة
-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: البابا تواضروس سنوات في المحبة لله والوطن!
-مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: الشرك أعظم الظلم
-مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: مبادرة «السيسي» حركت المياه الراكدة
-مقال رأي لـ أميرة خواسك، بعنوان: المجد ثمنه غالٍ
-مقال رأي لـ حسين القاضي، بعنوان: حرب المائة عام.. قصة الاستعمار والمقاومة
-مقال رأي لـ سارة حازم طه، بعنوان: عالم بلا إعلام!
الصفحة السابعة
-مهمة ثقيلة.. الزمالك مع مودرن فيوتشر بدوري «Nile».. «علاء» جاهز للمشاركة.. و«معتمد» يحدد موقفه من «عبدالمنصف»
-حسابات خاصة.. «كولر» يراجع مع جهازه المعاون ملفات عناصر «الدكة» «موديست» تحت الفحص الطبي.. وارتياح لعودة «كهربا»
-لقطة بـ«1000» هدف.. «رونالدو» يرفض ركلة جزاء من «وحي الخيال».. و«الدون» يعيد ذكرى على خليل في الدوري المصري
-مقال رأي لـ شريف عبدالفضيل بعنوان: ثمرة النجاح «المتحدة»
الصفحة الثامنة
- من النكبة إلى عدوان غزة.. متحف كاريكاتير يفضح «الاحتلال»
-صُنع في جامعة المنصورة.. روبوت لإطفاء الحرائق يفوز بمسابقة «البحث العلمي»
- علاج الملل بعد سن الستين: «قعدة في النادى» ثلاث مرات أسبوعياً
-مخيم لاجئين يحتضن أول زفاف بعد القصف: «بكرة أحلى»
-سباحة ذوي الهمم.. فرصة للمتعة والعلاج مع «إسلام ومحمد»