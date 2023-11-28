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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. شباب في سنة أولى تصويت: هنشارك ونرسم مستقبلنا

كتب:

محمد عزالدين
08:19 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«السيسي» يوجِّه بمواصلة تطوير منظومة التقاضى لتيسير تعاملات المواطنين

-الرئيس: التوسع في إصدار المحرَّرات عن بُعد بالسفارات والقنصليات للتسهيل على المصريين بالخارج

-«مدبولي»: دعم القطاع الخاص جزء من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد

- الأولوية لتأمين المتطلبات الأساسية للدولة والسلع للمواطنين

-«الهيئة الوطنية»: مستعدون لتصويت المصريين بالخارج

- «شكرى» يوجّه السفارات والقنصليات بتيسير الاقتراع

- وزير الكهرباء: انتهاء المشروع التجريبي لتركيب «العدادات الذكية» للمشتركين

- اجتماعات «الناتو» وحرب أوكرانيا

-سكرتير عام «الحلف»: من واجبنا ضمان تزويد «كييف» بالأسلحة التى تحتاجها

 -وزير الخارجية الأمريكي: أعضاء «شمال الأطلسى» سيدعمون أوكرانيا بقوة

-الأهلي: «كولر» يراجع ملفات «الدكة» مع معاونيه.. و«موديست» تحت الفحص الطبى.. وارتياح لعودة «كهربا»

-الزمالك: الفريق يواجه «فيوتشر» و«علاء» جاهز.. و«معتمد» يُحدّد موقفه من «عبدالمنصف»

 

الصفحة الثانية

-فلسطين.. أرض وشعب «يستحق الحياة»

- العدوان الإسرائيلي على غزة يكشف: معاناة الفلسطينيين مستمرة.. وقضيتهم تنتظر الحل

- منظمة الأمم المتحدة تدعو لتنظيم معرض سنوي يوضح حقوقهم المشروعة ورحلتهم قبل وأثناء وبعد النكبة.. ورفع علم فلسطين أمام مقار ومكاتب المنظمة الدولية في أنحاء العالم

- شروق دويات الأسيرة المحررة «صاحبة حكم الاعتقال الأطول»

- «الحلبي»: سُترات «صحافة» لا تحمي من يرتديها

- «الزغل».. أصغر المفرج عنهم

 

الصفحة الثالثة

- «إسراء الجعابيص»: «ابني صار زلمة وكنت معزولة في سجون الاحتلال»

- «شادي» طبيب بمجمع الشفاء: إصابات الأطفال غريبة وتدل على استخدام إسرائيل أسلحة جديدة

- آمال الأغا: نورِّث عاداتنا لأبنائنا بالخارج

- «عياش».. صحفي استُشهد 12 من أسرته في القصف الإسرائيلي

- «العبادلة»: ننقل جرائم الاحتلال للعالم رغم تعرضنا للتنكيل والاستهداف

- خبراء: «حل الدولتين».. الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط

 

الصفحة الرابعة

- سكرتير عام «الناتو»: من واجبنا ضمان تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها

- «بلينكن»: وزراء خارجية الحلف سيؤكدون بقوة دعم «كييف».. ووزير خارجية لاتفيا: روسيا تظل الخصم التاريخي لـ«شمال الأطلسي»

- اليوم الأول لتمديد الهدنة في «غزة»

- تواصل انتشال الجثامين من تحت الأنقاض.. و«الصحة العالمية»: الوضع مأساوي

- وزير الدفاع الأمريكي: دور مصر وقطر في التهدئة «حاسم».. وممثل «الخارجية بالاتحاد الأوروبي»: وقف القتال يسمح بوصول المساعدات والإفراج عن الرهائن

«التحالف الوطني»: دخول 2263 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بدء العدوان

-إشادات فلسطينية بجهود مصر في تمديد الهدنة: نجحت فيما فشلت فيه أمريكا

 

الصفحة الخامسة

-شباب في «سنة أولى تصويت»: هنشارك ونرسم مستقبلنا

- المشاركة الإيجابية تُعزّز مسيرة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة

- «أبناء الخيالة»: «السيسي» غيّر شكل حياتنا بتطوير العشوائيات

- «حسام»: الريس قال إن الشباب همّا الأمل والمستقبل علشان كده لازم ننزل.. و«أمل»: قررت أشارك في الانتخابات لأن ده إحساس بالفخر والمسئولية

«-زياد» من «ذوي الهمم»: مبسوط بتيسير عملية التصويت لأصحاب القدرات الخاصة

-«أماني»: صوتي للرئيس السيسي لأنه أعاد الأمن إلى «سيناء».. ومنح المرأة مكانتها

«-هايدي»: سأشارك لكي أُظهر صورة مشرفة للمصريين في الخارج أمام العالم

-«مكاوى» من شباب الأحزاب: صوتنا واجب وطني يساهم في تحقيق «رؤية 2030»

 

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: البابا تواضروس سنوات في المحبة لله والوطن!

-مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: الشرك أعظم الظلم

-مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: مبادرة «السيسي» حركت المياه الراكدة

-مقال رأي لـ أميرة خواسك، بعنوان: المجد ثمنه غالٍ

-مقال رأي لـ حسين القاضي، بعنوان: حرب المائة عام.. قصة الاستعمار والمقاومة

-مقال رأي لـ سارة حازم طه، بعنوان: عالم بلا إعلام!

 

الصفحة السابعة

-مهمة ثقيلة.. الزمالك مع مودرن فيوتشر بدوري «Nile».. «علاء» جاهز للمشاركة.. و«معتمد» يحدد موقفه من «عبدالمنصف»

-حسابات خاصة.. «كولر» يراجع مع جهازه المعاون ملفات عناصر «الدكة» «موديست» تحت الفحص الطبي.. وارتياح لعودة «كهربا»

-لقطة بـ«1000» هدف.. «رونالدو» يرفض ركلة جزاء من «وحي الخيال».. و«الدون» يعيد ذكرى على خليل في الدوري المصري

-مقال رأي لـ شريف عبدالفضيل بعنوان: ثمرة النجاح «المتحدة»

 

الصفحة الثامنة

- من النكبة إلى عدوان غزة.. متحف كاريكاتير يفضح «الاحتلال»

-صُنع في جامعة المنصورة.. روبوت لإطفاء الحرائق يفوز بمسابقة «البحث العلمي»

- علاج الملل بعد سن الستين: «قعدة في النادى» ثلاث مرات أسبوعياً

-مخيم لاجئين يحتضن أول زفاف بعد القصف: «بكرة أحلى»

-سباحة ذوي الهمم.. فرصة للمتعة والعلاج مع «إسلام ومحمد»

 

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بقلم محمد عزالدين