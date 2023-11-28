إنشاء جامعة تكنولوجية وكلية للعلاج الطبيعي في المنيا

أصدر مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة، قرارا بإنشاء فرع جامعة المنيا التكنولوجية، بعد موافقة المحافظة على توفير عشرة أفدنة لها بمدينة المنيا الجديدة، التي تستهدف تقديم كوادر فنية مدربة من التكنولوجيين على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتوفر لديهم التحول المرن بين التخصصات الفرعية، والمشاركة في توجهات الدولة المصرية في عملية التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لرؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن الجامعة التكنولوجية المقترحة تضم كليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية، مشيراً بأن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تشمل برامج «تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج التصنيع الغذائي، والصناعات النسيجية وبرنامج تكنولوجيا صناعة السكر»، كما تضم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية، وتركيبات الأسنان، وإدارة السجلات الطبية، وتكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، وتكنولوجيا البصريات، والمختبرات الطبية.

افتتاح فرع جامعة المنيا للتعلم الإلكتروني

وأوضح عصام فرحات أن جامعة المنيا تكتب تاريخا جديدا لها بعد أن أصبحت 4 جامعات بانضمام الجامعة التكنولوجية إليها إلي جانب جامعة المنيا الأهلية، التي تم افتتاحها هذا العام بسبع كليات، وافتتاح فرع جامعة المنيا للتعلم الإلكتروني داخل الحرم الجامعي بالشراكة مع الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية والمقرر بدء العمل بها بالفصل الدراسي الثاني أو بداية العام المقبل، في تخصصات إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، بالمرحلة الجامعية، والماجستير والدكتوراه في التربية وإدارة الأعمال بالدراسات العليا، لتصبح الجامعة قد استكملت جميع القطاعات العلمية والتعليمية بها.

موافقة المجلس على إنشاء كلية العلاج الطبيعي

وأعلن رئيس جامعة المنيا، عن موافقة المجلس على إنشاء كلية العلاج الطبيعي، بعد أن تم توافر كافة الإمكانيات المادية لها، ومنها مستشفى جديد متخصص للعلاج الطبيعي متكامل يضم كافة الخدمات النوعية بوحداتها، ملحقا بالمستشفى الثلاثي، لتكون إضافة علمية جديدة لجامعة المنيا بتصنيفها الدولي، وجذب الطلاب الوافدين، وظهير لكلية العلاج الطبيعي بجامعة المنيا الأهلية.

وأضاف بأنه لأول مرة وافق مجلس جامعة المنيا على إنشاء مركز بحثي متخصص تحت مسمى مركز البحوث البينية الصحراوية، كأحد أهم توجهات التعليم العالي للدراسات البينية، يقوم بخدمة إقليم محافظة المنيا كأحد اكبر المحافظات الصحراوية، التي تمتلك خزان كبير للمياه الجوفية وأفضل الأراضي الصالحة للزراعة، وأفضل الخامات المحجرية، والمناطق السياحية الأثرية والجيولوجية، والنباتات الطبية، التي ينقصها الدراسات العلمية الكافية لاستثمارها وتنميتها، إلى جانب تقديم الاستشارات البحثية الممولة للمحافظة والمستثمرين.

توفير المنح البحثية التي تساهم في زيادة النشر الدولي

وأشار إلى أن المركز سيعمل بمشاركة جميع كليات القطاع العلمي والهندسي والإنساني؛ لربط هذه التخصصات البينية، ودراسة مشكلات المجتمع في الزيادة السكانية والأمية، وإنتاج أفكار لمشروعات بحثية موجهة تخدم إقليم المحافظة، ويتم تمويله من صندوق البحوث بالجامعة، لإنشاء المعامل وإنتاج البحوث التطبيقية وتكوين المدارس العلمية، وتوفير المنح البحثية التي تساهم في زيادة النشر الدولي، موضحاً أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة للمركز والفريق الإداري والعلمي المشارك به من جميع كليات الجامعة.