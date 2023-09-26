أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والتي يستطيع الطلاب الناجحون في الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023 الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم ووفقًا لنتائج التنسيق المعلن عنها رسميًا والمعتمدة من مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات.

عدد وأماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ويبلغ عدد وأماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بمصر في 11 جامعات يستطيع الطلاب الالتحاق بها وفقًا لتنسيق كل كلية على حدة، وحسبما نسبة الحد الأدنى للتنسيق لهذه الكليات والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي قبل أسابيع قليلة.

أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

«الوطن» تستعرض فيما يلي أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، في القاهرة والمحافظات المختلفة للعام الجامعي 2023-2024 والتي جاءت كما يلي:

1- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2- جامعة الدلتا التكنولوجية.

3- جامعة بني سويف التكنولوجية.

4- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5- جامعة برج العرب التكنولوجية.

6- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية

8- جامعة مصر التكنولوجية الدولية القاهرة

9- جامعة مصر التكنولوجية الدولية الفيوم

10- جامعة مصر التكنولوجية الدولية أسيوط.

11- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

جدير بالذكر أن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تضم مجموعة من البرامج المتخصصة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والميكاترونكس والأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

ومن أهم تفاصيل الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة على ما يلي:

- التدريبات العملية وتهدف إلى تعريف الطلاب طبيعة العمل الميداني

- تكون الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة باللغة الإنجليزية.

- الكلية بها معامل مزودة بأحدث الأجهزة.

- تهتم الكلية بتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين، وريادة الأعمال.