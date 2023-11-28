زراعة 100 فدان حقول إرشادية للقمح ببلطيم.. عنوان لمضاعفة الإنتاجية

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حول أهمية الحقول الإرشادية داخل نطاق حقول كل إدارة زراعية على نطاق المحافظة، مشيرا إلى أن تلك الحقول الإرشادية هي عنوان جيد لمتابعة حالة المحاصيل الزراعية الشتوية، خاصة محصول القمح منها، حيث يقوم المهندسين الزراعيين على متابعة المحصول على مدار زراعته، والتصدي لأي فطر يظهر عليه، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية.

زراعة الحقول الإرشادية للقمح بالسطارة

وأضاف الدكتور «ناجح»، عبر بيان، أنه تابع مع الدكتور رمضان أبو جاموس، مدير الإدارة الزراعية ببلطيم، في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، زراعة نحو 100 فدان من الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية لمحصول القمح، بزمام جمعية الخاشعة، التابعة للإدارة الزراعية ببلطيم، وسط فرحة كبيرة للمزارعين الذي تم اختيار حقول القمح لديهم كحقول إرشادية، بما يعطي لهم أفضلية ممتازة من حيث الإنتاجية لمحصول القمح.

شكر للعاملين بالحقول الإرشادية

كما وجه وكيل زراعة كفر الشيخ، الشكر للمشاركين ضمن زراعة الحقول الإرشادية، بإدارة بلطيم الزراعية، حيث شارك في ذلك، كل من المهندس فرج زغلول، مفتش المكافحة، والمهندسة رحاب الطوبجي، مفتش الإرشاد الزراعي بإدارة بلطيم.