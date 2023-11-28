رئيس حملة السيسي: مرشحنا يسعى إلى مواجهة التضخم وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إنه من أهداف المحور السياسي في رؤية مرشحنا عبدالفتاح السيسي؛ زيادة التعددية وتنشيط الحياة الحزبية وتبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي، والمزيد من دعم اللامركزية وإجراء انتخابات المحليات وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بجميع أنواع الحقوق.

وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أن المحور يشمل أيضا استمرار دعم منظومة العدالة الناجزة، وتعزيز دور النقابات والمجتمع المدني وتعزيز دور المرأة والشباب، واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد وتأهيل وتدريب الجهاز الإداري للدولة وميكنة الدولة بشكل تام.

ولفت إلى أن الحملة حريصة على وضع أهداف أكثر طموحا، وإطلاق طاقات المجتمع بشكل يجعل دائما حركة الشعب مستمرة لتحقيق هذه الأهداف.

أوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، من أولوياته مواجهة التضخم وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وزيادة الرقعة الزراعية وجذب مزيد من الاستثمار الخاص، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وتمكين القطاع الخاص والتركيز بشكل رئيسي على مشروعات النقل والطاقة.